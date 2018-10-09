Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Plastik atıklar, doğada uzun süre çözülmemesi sebebiyle çevre kirliliğinin başlıca etmenlerinden biri. Amsterdam merkezli çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, plastik atıklarla mücadele etmek için uzun yıllardır kampanyalar yürütüyor.
Bu kapsamda 9 aylık süreçte 10 bin gönüllünün katılımıyla bir çalışma gerçekleştiren Greenpeace, 6 kıtada, 42 ülkede 239 etkinlik düzenledi.
187 bin parça atık toplanmasının ardından bir rapor oluşturan Greenpeace yetkilileri, kirliliğe en çok sebep olan dünya çapındaki 10 markayı listeledi.
Buna göre listenin ilk sırasında Coca-Cola yer aldı. Onu ikinci sırada en büyük rakibi PepsiCo izlerken, üçüncü sırayı ise Nestlé aldı. Toplanan atıklar arasında en çok bu markaların ürünleri yer aldı.
Listenin geri kalanında ise Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated ve Colgate-Palmolive sıralandı.
Greenpeace konuya dikkat çekmek için başlattığı kampanyaya ‘IS THIS YOURS’ (Bu sizin mi?) adını vermiş, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.
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