HABER

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, plastik atıklarla mücadele kapsamında çok konuşulacak bir rapor açıkladı. Greenpeace, 42 ülkede yürüttüğü çalışmalar neticesinde en çok plastik atığa neden olan 10 dünya devi markayı açıkladı.

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Plastik atıklar, doğada uzun süre çözülmemesi sebebiyle çevre kirliliğinin başlıca etmenlerinden biri. Amsterdam merkezli çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, plastik atıklarla mücadele etmek için uzun yıllardır kampanyalar yürütüyor.

Bu kapsamda 9 aylık süreçte 10 bin gönüllünün katılımıyla bir çalışma gerçekleştiren Greenpeace, 6 kıtada, 42 ülkede 239 etkinlik düzenledi.

187 bin parça atık toplanmasının ardından bir rapor oluşturan Greenpeace yetkilileri, kirliliğe en çok sebep olan dünya çapındaki 10 markayı listeledi.

greenpeace

Buna göre listenin ilk sırasında Coca-Cola yer aldı. Onu ikinci sırada en büyük rakibi PepsiCo izlerken, üçüncü sırayı ise Nestlé aldı. Toplanan atıklar arasında en çok bu markaların ürünleri yer aldı.

Listenin geri kalanında ise Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated ve Colgate-Palmolive sıralandı.

Greenpeace konuya dikkat çekmek için başlattığı kampanyaya ‘IS THIS YOURS’ (Bu sizin mi?) adını vermiş, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Başkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldıBaşkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldı
Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltındaDev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Greenpeace plastik atık kirli atık

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Hastaneler tarafından yayınlanan genelgeler gündem yarattı!

Hastaneler tarafından yayınlanan genelgeler gündem yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.