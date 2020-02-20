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Greta'nın kız kardeşi müzikal yıldızı oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Mücadelesiyle dünyaya ilham veren 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in kardeşi Beate, annesinin ayak izlerini takip ederek sanatçılık yolunda ilerliyor.

Greta'nın kız kardeşi müzikal yıldızı oluyor

Beate bir müzikalde Edith Piaf'ı canlandıracak.

Greta Thunberg’in 14 yaşındaki kardeşi Beata Ernman’ın opera şarkıcısı annesi Malena Ernman ile birlikte bir müzikalde rol alacağı belirtildi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de eylül ayında sahnelenmeye başlanacak 'Forever Piaf' (Sonsuza Kadar Piaf) adlı müzikalde Beata, efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın gençliğini canlandıracak. Annesi Malena ise Piaf’ın geç dönemlerini oynayacak.

Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Beata, “Kendimi bildim bileli dans edip şarkı söylüyorum. Piaf’ın ölümsüz müziğini icra edebilmek bir rüyanın gerçekleşmesi gibi” dedi.

Babaları Svante Thunberg’in soyadını taşıyan Greta, kız kardeşinin ‘süper yetenekli’ biri olduğunu ve onunla gurur duyduğunu söylemişti.

Beata, ablası Greta’nın başlattığı İklim İçin Okul Grevi’nde defalarca boy göstermişti.

Greta ve Beata'nın annesi Malena Ernman, oldukça tanınmış bir mezzo-soprano. Ernman, 2009'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'La Voix' isimli şarkıyla ülkesi İsveç'i temsil etmişti.

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