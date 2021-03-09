Greta şimdi de kafayı Biden'a taktı: Yeterli değil

Zor olduğunu biliyorum ve dürüst olmak gerekirse şu anda politikacıların yerinde olmak istemezdim. Ne kadar zor olduğunu hayal dahi edemiyorum. Ama Biden'dan yalnızca iklim krizini bir kriz olarak ele almasını istiyorum."

Ben yalnızca bir gencim, bu gibi puanlamalar yapma yetkim yok. Bu konudaki fikrim önemsiz" diyen Thunberg şöyle devam etti: "Onun yerine bilime kulak vermeli ve Biden'ın politikalarının 1.5, hatta 2 °C'nin altında kalma hedefiyle uyumlu olup olmadığına bakmalısınız. Göreceksiniz ki, hayır, bilimin söyledikleriyle yeterince uyumlu gitmiyor. Bunu ben söylemiyorum, veriler söylüyor.

Thunberg, "Biden seni arasa ve sihirli değneğini kullanabileceğini söylese ondan ne yapmasını isterdin?" sorusuna da "Hiçbir şey. Bu demokratik olmazdı ve demokrasi sahip olduğumuz en değerli şey" yanıtını verdi.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

'BÖYLESİ GÜÇLÜ İNSANLARIN BENİMLE UĞRAŞMASI BİR İLTİFAT'

Öte yandan Thunberg, tıpkı Trump gibi liderlerin kendisini eleştirmesinin de komik olduğunu söyledi: "Böyle şeylere gülüp geçebilmelisiniz. Böylesi güçlü insanların sizin peşinde olması gerçekten etkili olduğunuz anlamına geliyor. Kendilerine bir tehdit oluşturuyorsunuz ki bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bunu bir iltifat olarak görmek lazım."

Thunberg, Eylül 2019'daki BM İklim Zirvesi'nde söz almış ve genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti. Trump da Thunberg için "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" demişti. Bunun üzerine Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili bu sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koymuştu. Thunberg, seçimi kaybeden Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı sonrası da "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" paylaşımı yapmıştı.

