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Greta Thunberg’in adı bir kez daha bir hayvana verildi

05.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Greta Thunberg’in adı bir kez daha bir hayvana verildi

İklim değişikliği konusundaki açıklamaları ile gündeme yerleşen iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı mikroskobik bir canlıya verildi. Bilim insanları, genç aktivistin adını daha önce de yeni keşfedilen başka türden canlılara vermişti.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg daha önce de canlı türlerine adının verilmesiyle gündeme gelmişti. Kristianstad Üniversitesi'nden araştırmacılar İtalyan meslektaşlarıyla birlikte bir mikroskobik canlıya Thunberg'den esinlenerek yeni bir isim verdi. Canlının özelliğiyse dünyanın en dayanıklı mikroskobik canlılarından biri olması.

Araştırmacılar 'su ayısı' olarak bilinen ve bilimsel literatürdeki adı tardigrades olan bu mikroskobik hayvanın daha önce bilinmeyen türüne Greta Thunberg'den esinlenerek 'Xerobiotus gretae' adını verdiler. Bu yeni tür İsveç'in koruma altındaki bir bataklık alanında bulundu.

'GRETA'YA ADIYORUZ'

Üniversitenin araştırma biriminden yapılan açıklamada “Bu yeni keşfi dünya liderlerinin gözlerini açan, cesur ve öngörülü çabasıyla iklim krizi için hiç durmadan çalışan Greta Thunberg'e adıyoruz. Greta'nın tıpkı tardigrades'ler gibi dayanıklı ve sarsılmaz mücadelesinin değişimin ve dünya için umudun peşindeki mücadelesinin devam etmesini ve imkansız gibi görünen değişikliklerin gerçekleşmesini umuyoruz. Şimdi harekete geçme zamanı!" sözlerine yer verildi.

Tardigrades, tür su ayısı ya da yosun domuzcuğu olarak bilinen, 8 bacaklı bir mikroskobik tür ve bilinen en dayanıklı canlılardan biri. Dünyanın her yerinde rastlanan bu canlılar derin denizlerden bataklıklara, çamur volkanlarından tropik yağmur ormanlarına kadar her yerde yaşayabiliyor.

SEVİMLİ GÖRÜNTÜLERİYLE BİLİNİYORLAR

Sevimli görüntüleriyle dikkat çeken bu canlılar erişkin hallerinde en çok 0.5 milimetre boyutunda olabiliyor.

Greta Thunberg’in adı bir yıl önce de bir böcek türüne verildi. Bilim insanları, isimlendirilmemiş bir böceğe Nelloptodes gretae ismini verdiler.

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde bulunan daha önce isimlendirilmemiş bir böceğe bilim insanları, iklim aktivisti Great Thunberg’in isminin verilmesini önerdiler. Bilim insanları, Greta’nın küresel farkındalık yaratmadaki “olağanüstü katkısını” onurlandırmak için isminin böcek türüne verilmesini önermişlerdi.

Gözleri ve kanatları olmayan, eklem bacaklı ve 1 mm’den daha küçük böcek, dünyanın en küçük böceklerinden olan Ptiliidae ailesine üye. Küçük böcek 1965 yılında Nairobi, Kenya’da İngiliz doğa bilimci Dr.William C. Block tarafından bulundu. Block’un koleksiyonu 1978’de Londra Doğa Tarihi Müzesine bağışlanmıştı.

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