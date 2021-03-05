Greta Thunberg’in adı bir kez daha bir hayvana verildi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg daha önce de canlı türlerine adının verilmesiyle gündeme gelmişti. Kristianstad Üniversitesi'nden araştırmacılar İtalyan meslektaşlarıyla birlikte bir mikroskobik canlıya Thunberg'den esinlenerek yeni bir isim verdi. Canlının özelliğiyse dünyanın en dayanıklı mikroskobik canlılarından biri olması.

Araştırmacılar 'su ayısı' olarak bilinen ve bilimsel literatürdeki adı tardigrades olan bu mikroskobik hayvanın daha önce bilinmeyen türüne Greta Thunberg'den esinlenerek 'Xerobiotus gretae' adını verdiler. Bu yeni tür İsveç'in koruma altındaki bir bataklık alanında bulundu.

'GRETA'YA ADIYORUZ'

Üniversitenin araştırma biriminden yapılan açıklamada “Bu yeni keşfi dünya liderlerinin gözlerini açan, cesur ve öngörülü çabasıyla iklim krizi için hiç durmadan çalışan Greta Thunberg'e adıyoruz. Greta'nın tıpkı tardigrades'ler gibi dayanıklı ve sarsılmaz mücadelesinin değişimin ve dünya için umudun peşindeki mücadelesinin devam etmesini ve imkansız gibi görünen değişikliklerin gerçekleşmesini umuyoruz. Şimdi harekete geçme zamanı!" sözlerine yer verildi.