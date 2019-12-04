HABER

Greta Thunberg: İnsanlar 'öfkeli çocukları' hafife alıyor

04.12.2019 04:42 | Son Güncelleme

İklim aktivisti Greta Thunberg, yetişkinlerin gençleri iklim değişikliği konusunda öfkelendirmeyi bırakması gerektiğini söyledi. İspanya'daki iklim zirvesine katılmak için ABD'den katamaranla iki hafta süren yolculuğu sonunda Portekiz'de karaya ayak basan Thunberg, orada yaptığı açıklamada "İnsanlar öfkeli çocukların gücünü hafife alıyor" dedi.

Greta Thunberg: İnsanlar 'öfkeli çocukları' hafife alıyor

İklim aktivisti Greta Thunberg, yetişkinlerin gençleri iklim değişikliği konusunda öfkelendirmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

İspanya'daki iklim zirvesine katılmak için ABD'den katamaranla iki hafta süren yolculuğu sonunda Portekiz'de karaya ayak basan Thunberg, orada yaptığı açıklamada "İnsanlar öfkeli çocukların gücünü hafife alıyor" dedi.

Bir gazetecinin yetişkinler tarafından sinirli görüldüğü hakkındaki sorusuna yanıt veren Thunberg, "Sinirliyiz, öfkeliyiz ama bunlar iyilik için" dedi ve ekledi:

"Sinirli olmamızı istemiyorlarsa belki de bizi sinirlendirmeyi bırakmaları gerekir."

Thunberg seyahatinin başlangıcında ABD'den Şili'ye gitmeyi planlamıştı.

Fakat Şili'deki halk isyanları nedeniyle iklim zirvesi İspanya'ya alınınca Thunberg de yeni bir rota çizmek zorunda kaldı.

Avustralyalı YouTube'cular Riley Whitlum ve Elayna Carasu ile İngiliz profesyonel yatçı Nikki Henderson ile yola çıkan Thunberg'in Avrupa'ya varması iki haftadan uzun sürdü.

Katamaran enerji için güneş panelleri ve hidroelektrik jeneratörü kullanıyor. Fakat yatçı Henderson'un bu seyahat için İngiltere'den ABD'ye uçtuğuna yönelik haberler bu seyahatin karbon salımının sorgulanmasına yol açtı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu OnayladıTemsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Onayladı
24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki adam tutuklandı

24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Zirveye Justin Trudeau'nun çorapları yine damga vurdu

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı... İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği o kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İsveçli aktivist Greta Thunberg 3 haftada okyanusu geçerek Lizbon'a ulaştı

Tüm dünya onu BM'deki konuşmasıyla tanımıştı! Şimdi de okyanusu aştı

Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor

Rusya'da korkutan görüntü! 'Kötü bir şaka gibi'

Son dakika! Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.