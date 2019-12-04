Greta Thunberg: İnsanlar 'öfkeli çocukları' hafife alıyor

İklim aktivisti Greta Thunberg, yetişkinlerin gençleri iklim değişikliği konusunda öfkelendirmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

İspanya'daki iklim zirvesine katılmak için ABD'den katamaranla iki hafta süren yolculuğu sonunda Portekiz'de karaya ayak basan Thunberg, orada yaptığı açıklamada "İnsanlar öfkeli çocukların gücünü hafife alıyor" dedi.

Bir gazetecinin yetişkinler tarafından sinirli görüldüğü hakkındaki sorusuna yanıt veren Thunberg, "Sinirliyiz, öfkeliyiz ama bunlar iyilik için" dedi ve ekledi:

"Sinirli olmamızı istemiyorlarsa belki de bizi sinirlendirmeyi bırakmaları gerekir."

Thunberg seyahatinin başlangıcında ABD'den Şili'ye gitmeyi planlamıştı.

Fakat Şili'deki halk isyanları nedeniyle iklim zirvesi İspanya'ya alınınca Thunberg de yeni bir rota çizmek zorunda kaldı.

Avustralyalı YouTube'cular Riley Whitlum ve Elayna Carasu ile İngiliz profesyonel yatçı Nikki Henderson ile yola çıkan Thunberg'in Avrupa'ya varması iki haftadan uzun sürdü.

Katamaran enerji için güneş panelleri ve hidroelektrik jeneratörü kullanıyor. Fakat yatçı Henderson'un bu seyahat için İngiltere'den ABD'ye uçtuğuna yönelik haberler bu seyahatin karbon salımının sorgulanmasına yol açtı.