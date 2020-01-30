Greta Thunberg isminin ve 'Gelecek için Cuma Günleri" hareketinin patentini aldığını açıkladı

İklim aktivisti Greta Thunberg, insanların izin almadan ismini ve kurduğu hareketi kullanarak ticari fayda elde etmelerini engellemek için, ismi ve 'Gelecek için Cuma Günleri" hareketinin ismi için patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

17 yaşındaki Greta Thunberg, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisi olduğunu ya da kendisini temsil ettiğini iddia ederek üst düzey kişilerle, siyasetçilerle, basınla, sanatçılarla iletişime geçen kişiler olduğundan şikayet etti, "İsmim ve Gelecek için Cuma Günleri hareketi iznim olmadan sürekli olarak ticari amaçlar için kullanılıyor" dedi.

Sözlerini, "Benim ve hareketim adına pazarlama yapan, ürün satan ve para toplayan insanlar oldu" şeklinde sürdürdü.

"Size garanti ediyorum, benim ya da harekete katılan diğer kişilerin markalaşma isteği yok. Ancak maalesef buna mecbur kaldık."

https://www.instagram.com/p/B76KMRjJPRn/

Greta Thunberg tarafından kurulan 'Gelecek için Cuma Günleri' isimli hareket, küresel çapta milyonlarca gencin iklim değişikliği ile mücadele için protesto gösterileri düzenlemesine yol açmıştı.