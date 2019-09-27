Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Brüksel merkezli Avrupa İklim Eylem Ağı'nın (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Elif Gündüzyeli, şikayet edilen beş ülkeyi kastederek, "Bu ülkeler 1992 Rio İklim Zirvesi'nden beri iklim değişikliği etkilerini kabul etmelerine, taraflar konferanslarına katılıp uluslararası süreçlerdeki protokol ve anlaşmaları imzalamalarına rağmen somut olarak iklim krizine çözüm olabilecek adımlar atmadılar; fosil yakıt merkezli politikalarını sürdürdüler” diyor.

Nisan 2019'da açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılındaki sera gazı emisyonu 526,3 milyon ton olarak hesaplandı. Türkiye'nin sera gazı emisyonundaki artış 1990 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 140 artmış olmasına rağmen, dünyadaki toplam sera gazı emisyonunun yüzde 1,4'ünden sorumlu.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve arkadaşları aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeleri iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almayarak Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı. Ancak gençlerin BM'ye şikayet ettiği Türkiye'nin dünyada sera gazı emisyonunda ilk sıralarda yer almaması, akıllara "Neden Türkiye?" sorusunu getirdi.

DW Türkçe'ye konuşan Gündüzyeli, bunun yanı sıra Türkiye'nin küresel ısınmadaki artışın 1,5 dereceye çekilmesi hedefi doğrultusunda adımlar atmadığını belirtiyor. İklim uzmanı Gündüzyeli, "Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi olarak 2030'a kadar kömür kaynaklı enerji üretimini durdurmayı planlamak yerine, 2023 enerji vizyonu dahilinde kömürlü termik santrallerini ciddi oranda artırmayı planmasını" da eleştiriyor.

"TÜRKİYE'NİN İKLİM SİCİLİ KÖTÜ"

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "iklim politikaları açısından sicili en kötü ülkelerden biri" olduğu görüşünde. Şahin, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı hâlâ onaylamamış olmasını ve "anlamlı bir emisyon hedefi ilan etmemesini" eleştiriyor.

"Türkiye toplam küresel emisyonun yaklaşık yüzde 1'inden sorumlu olsa da bu düşük bir rakam değil" diyen Şahin, Türkiye’nin Paris Anlaşması'nı onaylamayan G20 üyesi tek ülke olduğunu hatırlatıyor. Şahin "Türkiye yeni kömür yatırımları yapan ülkeler sıralamasında dünyada üçüncü sırada" diye ekliyor.