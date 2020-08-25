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Greta Thunberg okula döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bir yılı iklim kampanyalarıyla geçirdikten sonra bu yıl okula döndüğünü söyledi.

Greta Thunberg okula döndü

İki yıl önce İsveç parlamentosu önüne iklim için okul grevlerine başlatan ve dünya çapında genç aktivistlerin katılımıyla yaygınlaşan iklim krizine karşı farkındalık eylemlerinin öncüsü 17 yaşındaki Thunberg, Twitter'dan "Okula ara verdiğim süre sona erdi ve yeniden okulda olmak çok güzel" yazdı.

Thunberg'in hangi şehirde ya da okulda okuduğu bilinmiyor.

Thunberg, geçen yıl okula uzaktan eğitimle katılmaya başlamıştı ve uçakların karbon emisyonuna etkisini kanıtlamak için Atlantik Okyanusu'nu tekneyle gemişti.

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