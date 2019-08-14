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Greta Thunberg'in Atlantik yolculuğu başladı

14.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

Çevre aktivisti Greta Thunberg ABD'deki BM Zirvesi'ne katılmak için Atlantik Okyanusu'nu geçecek.

Greta Thunberg'in Atlantik yolculuğu başladı

Thunberg okyanusu çevre dostu bir yatla iki haftada aşacak.16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg Birleşmiş Milletler'in New York'ta düzenleyeceği iklim zirvesine katılmak için İngiltere'nin doğusundaki Plymouth kentinden yola çıktı. Uçaklar yüksek karbon emisyonu ürettiği için Thunberg, Atlantik Okyanusu'nu aşacağı yolculuğu yeni nesil teknoloji ürünü bir yelkenli yatta gerçekleştiriyor.

İsveçli Thunberg'in iki hafta sürecek yelkenli yolculuğuna Hamburglu gemici Boris Herrmann ve Monako'nun eski prenslerinden Grace Kelly'nin torunu kaptanlık edecek. Yolculuğa Thunberg'in babası da eşlik ediyor.

Thunberg Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yola çıktık, Plymouth'tan ayrılıyor ve New York'a gidiyoruz" yazdı.

Tuvalet ve duş yok

Saatte 46 kilometre hızla seyahat eden yelkenli yatın sağladığı konfor oldukça sınırlı. Yatta, tuvalet ya da duş bulunmuyor.

Güneş panelleri ve deniz dalgası ile çalışan türbinler yoluyla elektrik üreten "Malizia II" adlı yatın özelliği çevreye zararlı olmaması. Ancak, 18 metre uzunluktaki teknede acil durumlara karşı dizel bir motor bulunuyor.

İklim zirvesine katılacak

Thunberg, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in çağrısı üzerine düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak.

Pasifik Okyanusu'nda deniz seviyesinde yer alan adalara Mayıs ayında yaptığı ziyaretin ardından Guterres, BM'nin Paris Anlaşması çerçevesinde küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlı tutma yönünde kararlılık gösterilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Thunberg New York'a neden uçakla gitmiyor?

Atlantik Okyanusu'nu günde 2 bin 500'den fazla uçak geçiyor. Her yolculuk sırasında yolcu başına yaklaşık bir ton karbon dioksit salınımı gerçekleşiyor. Burundi ve Paraguay'ın aralarında olduğu 50 ülkede ortalama bir kişi, bir yılda bu miktardan daha az karbon salımı gerçekleştiriyor.

İsveçli çevre aktivisit Greta Thunberg küresel ısınma tehdidine dikkat çekmek için "Fridays for Future" (Gelecek için Cuma Günleri) adlı bir eylem başlatmıştı. Thunberg önderliğinde Avrupa çapında binlerce öğrenci Cuma günleri okula gitmeyerek eylem yapmıştı.

AFP,dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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