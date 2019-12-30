Greta Thunberg'in babası: Kızım mutlu ama ben onun için endişeliyim

Greta Thunberg'in babası, kızının okulunu bırakıp iklim krizi ile mücadelenin ön saflarına geçmesinin "iyi bir fikir olmadığını" düşünüyor. 16 yaşındaki İsveçli kızın başlattığı okul boykotu dünya çapında milyonlarca insanı harekete geçirmiş ve iklim değişikliği konusunu gündemin başına taşıyarak farkındalığın artmasına katkıda bulunmuştu. Greta Thunberg: Dünya liderlerine kafa tutan kız çocuğunun hikayesi Fakat BBC'nin konuştuğu babası Svante Thunberg, kızının iklim krizine karşı protesto eylemi olarak okulunu bırakmasını desteklemediğini söyledi. Thunberg, Greta'nın eylemine başladığından beri çok daha mutlu olduğunu ama kendisinin, kızının yüzyüze geldiği "nefret" nedeniyle kaygılı olduğunu anlattı. BBC'de yayınlanan mülakat, Greta'nın misafir editör olarak yönettiği bir programda yer aldı. Aynı programda Greta, konuk ettiği ünlü İngiliz doğal yaşam uzmanı ve program sunucusu Sir David Attenborough'ya kendisinden ilham aldığını söyledi. Attenborough da Greta'ya "Sen de dünyayı iklim değişikliği konusunda uyandırdın" diye cevap verdi. David Attenborough Greta'ya, "Benim gibi doğal yaşam savunucularının 20 yıldır başaramadığını, sen başardın" dedi ve İngiltere'de yakında yapılan genel seçimde iklim konusunun gündeme gelmesinin tamamen Greta sayesinde mümkün olabildiğini de ekledi.

Greta iklim krizi konusunda dünya liderlerinin somut adımlar atması talebiyle bir hareketin başını çekmiş ve bu nedenle Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilmişti. Greta örneğini izleyen öğrenciler dünyanın dört bir yanında iklim krizi konusunu gündeme getirmek amacıyla okul boykotları yapmıştı. Greta Thunberg, BBC'nin bu Noel ve Yılbaşı döneminde, programlarına konuk editör olarak davet ettiği beş ünlü isimden biri ve programı İsveç'ten yönetti. Babasının kaygıları neler? Greta Thunberg'in babası BBC'nin sorularını yanıtlarken, kızının okul boykotuna başlamadan 3-4 yıl depresyonla mücadele ettiğini, konuşmamaya, okula gitmemeye başladığını anlattı, "Bu bir anne baba için tam bir kabustu" diye konuştu. Babası bu dönemde Greta ve küçük kızı Beata ile daha çok zaman geçirmeye karar verdiğini anlatıyor. Greta'nın opera sanatçısı ve eski bir Eurovision yarışmacısı olan annesi Malena Ernman da ailecek birarada vakit geçirebilmek için aynı dönemde bir çok sözleşmesini iptal etmiş. Doktora da gitmişler. Svante Thunberge, doktorun Greta'ya 4 yıl önce otizmin bir türü olan Asperger teşhisi koyduğunu, bu hastalığın Greta'ya aynı zamanda verili kategoriler dışında düşünme yetisi de sağladığını söylüyor.