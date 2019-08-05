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Greyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edildi.

Greyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edildi. Greyderin, Eymen'e çarpmadan önceki son görüntüleri köydeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi. Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde, köy içinde viraja geldiği sırada, Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.
Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü, Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Twitter'da, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.
Keşan Cumhuriyet Savcılığı, karara bugün Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti.
Öte yandan greyderin, küçük çocuğa çarpmadan önceki son görüntüleri, muhtarlığın köydeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Greyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itirazGreyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itirazGreyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itirazGreyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

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