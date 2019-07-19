Greyder yüklü tır şarampole devrildi: 4 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde greyder yüklü tırın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında greyder yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait tır, şehir merkezine gelirken yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kurtarılan 4 kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

