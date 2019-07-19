HABER

Greyder yüklü tır şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:40 | Son Güncelleme

Greyder yüklü tır şarampole devrildi: 4 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde greyder yüklü tırın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında greyder yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait tır, şehir merkezine gelirken yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kurtarılan 4 kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Fotoğraflar// Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandıFotoğraflar// Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürpınar trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.