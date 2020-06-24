Greyfurt : Faydaları Nelerdir?

Greyfurt subtropikal bir narenciye çeşididir. Hafif ekşi ve acımsı bir tada sahip olan greyfurt ilk olarak Batı Hint adalarında yetiştirilirdi. Sonrasında başka ülkelerde de yetiştirilmeye başlandı. Ülkemizde de 10-12 yıldır üretimi yapılmaktadır ve oldukça popüler bir meyvedir. Son dönemlerde ise daha çok Çin ve Amerika'da yetiştirilmektedir.

Greyfurtun hem görüntüsü hem de iç kısmı portakala benzer. %92’si sudan oluşur. Bu özelliğiyle en sulu meyve olarak bilinir. Greyfurt neye iyi gelir? Günlük sıvı alımının %20’si yiyeceklerden saplanır. Greyfurtun vücudun su ihtiyacına sağladığı destek bu meyvenin önemini artırır.

Birçok faydalı mineral ve vitamini içeriğinde barındırır. Lif ve protein açısından da oldukça zengin olan greyfurt çok az miktarda kolesterol içerir. İçerisinde pek çok farklı yağ bulunur. Folat açısından zengin olmakla birlikte piridoksin, niasin, tiamin, pantotenik asit, riboflabin, A, C, E, K vitaminlerine sahiptir. Mineraller açısından da bir o kadar zengin olan greyfurt potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, manganez, selenyum, fosfor ve çinko içerir. Aynı zamanda beta karoten ve likopen açısından da zengindir. İçerdiği bu besin değerleri sayesinde sağlık sektöründe çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Kanserle mücadeleden saç sağlığına kadar pek çok alanda fayda sağlar.