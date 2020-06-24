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Greyfurt : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Greyfurt subtropikal bir narenciye çeşididir.

Greyfurt : Faydaları Nelerdir?

Greyfurt subtropikal bir narenciye çeşididir. Hafif ekşi ve acımsı bir tada sahip olan greyfurt ilk olarak Batı Hint adalarında yetiştirilirdi. Sonrasında başka ülkelerde de yetiştirilmeye başlandı. Ülkemizde de 10-12 yıldır üretimi yapılmaktadır ve oldukça popüler bir meyvedir. Son dönemlerde ise daha çok Çin ve Amerika'da yetiştirilmektedir.

Greyfurtun hem görüntüsü hem de iç kısmı portakala benzer. %92’si sudan oluşur. Bu özelliğiyle en sulu meyve olarak bilinir. Greyfurt neye iyi gelir? Günlük sıvı alımının %20’si yiyeceklerden saplanır. Greyfurtun vücudun su ihtiyacına sağladığı destek bu meyvenin önemini artırır.

Birçok faydalı mineral ve vitamini içeriğinde barındırır. Lif ve protein açısından da oldukça zengin olan greyfurt çok az miktarda kolesterol içerir. İçerisinde pek çok farklı yağ bulunur. Folat açısından zengin olmakla birlikte piridoksin, niasin, tiamin, pantotenik asit, riboflabin, A, C, E, K vitaminlerine sahiptir. Mineraller açısından da bir o kadar zengin olan greyfurt potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, manganez, selenyum, fosfor ve çinko içerir. Aynı zamanda beta karoten ve likopen açısından da zengindir. İçerdiği bu besin değerleri sayesinde sağlık sektöründe çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Kanserle mücadeleden saç sağlığına kadar pek çok alanda fayda sağlar.

Greyfurtun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 g

Kalori (kcal): 42

Yağ (g): 0.1 g

Karbonhidrat (g): 11 g

Protein (g): 0.8 g

Greyfurtun Faydaları

1. Kanseri önler

kanser hücreleri

İçeriğinde bulunan flovanoidler sayesinde kansere sebep olan kötü hücrelerle mücadele eder. Aynı zamanda müshil görevi görür. Mukoza zarının sağlığını koruyan petkin açısından da zengin olduğu için günde 2 tane tüketildiği taktirde kolon kanserine yakalanma riskini minimuma indirir.

2. Kolesterolü dengeler

kolesterol

2006 yılında yapılan bir araştırmada günde 1 adet greyfurt tüketmenin kötü kolesterol seviyesini (LDL) %15.5'e kadar düşürdüğü gözlenmiştir. 39-72 yaş aralığındaki yüksek kolesterolü olan ve kalp sıkıntısı yüzünden bypass geçirmiş 57 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada 1 ay boyunca hastalara günde 1 greyfurt verilmiş ve kötü kolesterolün önemli ölçüde düştüğü gözlenmiştir. LDL kolesterol, atardamarlarda biriken, kalp krizi ve inme riskini artıran bir yağ türüdür. Greyfurt sayesinde bu yağın vücuda karşı tehdidinin önüne geçilmiş olur. Ancak kolesterol düşürücü ilaç kullanan kişilerin tedavilerine bir de greyfurt eklemeleri sakıncalı olabilir. FDA'in yayınladığı uyarılarda greyfurtun bazı ilaçlarla etkileşime girdiğini de bildirmiştir.

3. Bağışıklık sistemini güçlendirir

bağışıklık sistemi

İçerisinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığını önler ve solunum yolu enfeksiyonlarının kısa sürede geçmesini sağlar. C vitamini eksikliğinden dolayı görülen bağışıklık sistemindeki tahribatlara karşı günde 1 adet greyfurt tüketilmesi tavsiye edilir.

4. Kan basıncını düşürür

kan basıncı ölçümü

Sistolik kan basıncını düşürür. Greyfurtun yüksek tansiyon üzerindeki etkisi yüksek potasyum seviyelerinden kaynaklanır. Potasyum ve sodyumun olumsuz etkilerini yok eder. Ancak kan basıncını düşürücü ilaç kullanan kişilerin greyfurt tüketmeleri sakıncalı olabilir.

5. Solunum sistemi için faydalıdır.

astım hastası kadın

Greyfurt, içerdiği C vitamini sayesinde astım semptomlarını azaltır. Astım ataklarını geciktirerek uzun aralıklarla görülmesine yardım eder. İçerisinde bulunan faydalı mineral ve vitaminler sayesinde öksürüğü ve burun tıkanıklığını giderir. Güçlü bir antioksidan olduğu için vücut direncini artırarak hastalıkların kolay atlatılmasını sağlar.

6. Kilo vermeyi kolaylaştırır

tartılan kadın

Greyfurt kilo verdirir mi? İçerisinde bol miktarda su bulunduran greyfurt, vücutta şeker depolamadığı için kilo vermeye yardımcıdır. Greyfurt yiyerek zayıflama konusunda pek çok uzman hemfikirdir.

7. Kan şekerini kontrol altına alır

kan şekeri

Greyfurt şekere iyi gelir mi? Greyfurt kan şekeri seviyesini yükseltmeyen düşük glisemik indekse sahiptir. Glisemik indeks (GI) greyfurtta 25 civarındadır. En yüksek glisemik indeks ise 100’dür. Greyfurt yemekten önce mi sonra mı yenmeli? Yapılan bir çalışmaya göre yemekten önce greyfurt yiyen kişiler, plasebo alan kişilere göre 2 saat sonra insülinde düşük bir artış göstermiştir. Yani greyfurt kan şekerini dengeleyici özelliklere sahiptir.

8. Böbrek taşı riskini azaltır

böbrek sancısı

Greyfurt yüksek oranda C vitamini içerdiği için idrardaki pH değerini ve sitrik asit salgılama hızını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum içeriğiyle böbrek taşı oluşumunun da önüne geçer. Bu yüzden böbrek taşı oluşumunu önlemek için düzenli olarak greyfurt suyu içilmesi tavsiye edilir.

9. Cilt ve saç sağlığı için faydalıdır

greyfurt

İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde greyfurtun cilde faydaları bir hayli fazladır. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. Cildin parlamasını ve sağlıklı görünmesini sağlar. Greyfurt suyu saça uygulandığı zaman saç dökülmesi probleminin önüne geçer. Saçları besler ve doğal bir parlaklık kazandırır. Bununla birlikte çabuk uzayan, yumuşak ve sağlıklı saçlara sahip olunmasını sağlar.

Greyfurt Suyu Faydaları

Greyfurt suyunun karaciğer sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Karaciğeri toksinlerden arındırır. Astım, nefes darlığı ve bronşit gibi hastalıkların semptomlarını azaltır. Böbrek taşı oluşumuna engel olur. Saç ve cilt sağlığı için gereken tüm mineral ve vitaminleri içerir. Sindirim sistemi sağlığı için de çok önemlidir. Bağırsakların hareketlenmesini sağlar, mide sağlığını korur. Greyfurt suyu yağ yakar mı? Evet; greyfurt suyu bol miktarda su içerdiği için yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Kilo vermeye yardımcıdır.

Greyfurtun Zararları

  • Greyfurt sağlık açısından oldukça faydalıdır ancak fazla tüketildiğinde ve başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında bazı yan etkilerin görülmesine sebep olabilir. İlaç kullanan hastaların greyfurt tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları tavsiye edilir. Çünkü greyfurt bazı ilaçların etkisini azaltır. Karaciğerde çözünen ilaçlarla tüketilirse de etkileşime girerek zehirlenmeye neden olabilir.
  • Hamilelikte greyfurt yenir mi? Bu konuda net bir bilgi bulunmadığı için, bebeğin ve annenin sağlığını tehlikeye atmamak adına doktora danışılarak tüketilmesi tavsiye edilir.
  • Hormon bozukluğu olan kişilerin greyfurt tüketmesi sakıncalı olabilir ve problemi daha da artırabilir. Bu yüzden doktor kontrolünde tüketilmelidir.
  • Kanser hastaları da greyfurt tüketirken dikkatli olmalıdır, kanseri önlemede oldukça etkili olsa da, fazla tüketimi ciddi sorunlara yol açabilir. Meme kanserini tetikleyici etkileri vardır. Bu yüzden aşırı miktarda greyfurt suyu tüketiminden uzak durmak gereklidir.
  • Herhangi bir hastalıktan dolayı düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin doktorlarına başvurmadan greyfurt tüketmeleri sakın olabilir.
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