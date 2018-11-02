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Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 00:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

"Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.

(AA)

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Son dakika PKK Baran-Amed-Kino İlyas Karakoç gri kategori

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yaw he he. Çok western filmi izlemişsiniz, başına ödül konmuş muş.
he he bizde inandık..
iyi olmuş 300.000 tl devletin kasasında kalmış o parada sarayın 2 günlük masrafı
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