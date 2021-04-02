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Gri kategoride aranan IŞİD'li terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

02.04.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan IŞİD'li kadın terörist H.T.O., Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında yakalandı.

Gri kategoride aranan IŞİD'li terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2015 Ekim'de IŞİD terör örgütüne katılan, hakkında 'Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu' şeklinde istihbarat bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Gri kategoride aranan H.T.O., Suriye'den kaçak olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışırken sınır hattında güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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Emniyette ifadesi alınan terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEAŞ

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