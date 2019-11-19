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Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

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Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Lice semra tuncer

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