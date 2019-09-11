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Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin lira ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin lira ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık, operasyonda silahı ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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