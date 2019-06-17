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Gri kategoride aranan terörist Lice'de etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 Haziran'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Mahir- Hamza-Andok-Amed' kod adlı İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 Haziran'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Mahir- Hamza-Andok-Amed' kod adlı İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen 3 Haziran'da Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'Mahir-Hamza-Andok-Amed' kod adlı İbrahim Çelik olduğu bildirildi. Çelik'in terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı ve 300 bin TL ödülle arandığı kaydedildi.

Bakanlık daha önce, aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Zinar' kod adlı Yusuf Kayran ve 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğunu açıklamıştı.

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