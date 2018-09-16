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Gri kategoride aranan terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist Sabri Kartal, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Sabri Kartal'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova Yürekli köyünde olduğu tespit edildi.

Kartal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

"Gri" listedeki terörist Kartal'ın yakalanması için 300 bin lira ödül konulmuştu.

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300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı
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