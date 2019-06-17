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Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 5 teröristten 3’ünün Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ile gri kategoride aranan teröristler olduğunu duyurdu.

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin; Zinar kod adlı Yusuf Kayran ve Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya’nın Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı daha önce tespit edilmişti.

GRİ KATEGORİDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI

Son olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden “Mahir, Hamza, Andok, Amed” kod adlı İbrahim Çelik’in de Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıktı. (İHA)

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gri kategori terörist

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