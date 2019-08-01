Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5’li yürütmede görevli Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edilmiştir” denildi.

