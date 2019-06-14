"Gri kategorideki bir teröristi, 3 teröristle beraber aldık"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 4 DHKP/C'li teröristin yakalandığını belirterek, "Şu net söyleyeyim. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C..." dedi.

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir çay ocağını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, kendisine ikram edilen çayı içti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağladıklarını ifade etti.

Çocukların artık dağa çıkmadığını dile getiren Soylu, 2014 yılında 5 bin 556 kişinin terörist olmak için dağa çıktığını, bu sayının 2019 yılında ciddi oranda düştüğünü söyledi.

Bu yılın ilk 6 ayında 43 kişinin dağa çıktığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"100 günde 101 tane teröristi aileleri vasıtasıyla ikna edip adalete teslim ettik, etkisiz hale getirmek değil. 111 teröristi de çok kısa zaman dilimi içerisinde yaz ve bahar operasyonları başladığı andan itibaren, ölü olarak ele geçirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz. 450 teröristi yılbaşından itibaren, etkisiz hale getirdik. Bizim dağlarımızda 1990'lı yılların sonunda 12-15 bin terörist vardı, bugün 600 tane kaldı. Bu kadar açık ve net."