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Gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin gri listede aranan Eyyüp Çeçan ile Mustafa Yaman olduğu tespit edildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri listede yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, 300'er bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edildi.

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Bitlis gri kategori iç güvenlik İçişleri Bakanlığı terörist

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