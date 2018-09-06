"Gri" kategorideki PKK'lı terörist yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan PKK/KCK'lı terörist Nurettin Canan, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK'lı terörist Canan'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, terörist Nurettin Canan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi.
Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza
İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti
Fiji'de çok şiddetli deprem!
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş
MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum