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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin ‘Gri’ kategoride olduğunu bildirdi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün “gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edilmiştir” denildi.

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin ‘Gri’ kategoride olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün “gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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