Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 6 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, gri kategoride yer alan 'Zinar Akro' kod adlı Yusuf Kayran olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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