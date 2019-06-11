HABER

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

İçişleri  Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden birinin, Terörden Arananlar listesi Gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirtilen açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan 'Zinar' kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2'ye çıkmış oldu" denildi.

ANKARA, (DHA)

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Homa Dalyanı'nda tonlarca çöp topladılarHoma Dalyanı'nda tonlarca çöp topladılar
Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’ açıklamasıBüro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.