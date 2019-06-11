Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden birinin, Terörden Arananlar listesi Gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirtilen açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan 'Zinar' kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2'ye çıkmış oldu" denildi.

ANKARA, (DHA)

