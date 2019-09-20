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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride bulunan terörist Devrim Akbay olduğu bildirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis etkisiz hale getirmek gri kategori terörist

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