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Gri kategorideki terörist infaz edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücü sorumlusu Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen’in mağarada öldürüldüğü ve olayın intihar olarak gösterildiği ortaya çıktı.Güvenlik güçlerinin operasyonları ile ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK’da yaşanan korku ve panik örgüt içi hesaplaşmayı artırdı.

Gri kategorideki terörist infaz edildi

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücü sorumlusu Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen’in mağarada öldürüldüğü ve olayın intihar olarak gösterildiği ortaya çıktı.
Güvenlik güçlerinin operasyonları ile ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK’da yaşanan korku ve panik örgüt içi hesaplaşmayı artırdı. Son dönemdeki operasyonlarla sözde lider kadroları dahil olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimi ile kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü. Sözde lider kadro kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte infazları artırdı. Bölücü terör örgütü, artan infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için ise intihar süsü veriyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt içi infaz en son Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs’ta Tunceli’nin Pülümür kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ortaya çıkarıldı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücü sorumlusu Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen’in kış dönemi kaldığı mağarada öldürüldüğü ve olayın intihar olarak gösterildiği belirlendi.

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