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Gri kategorideki terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 00:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Gri kategorideki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri kategoride yer alan terörist İlyas Karakoç olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir."

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