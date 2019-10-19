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Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan ve 300 bin TL ödül konulan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu ortaya çıktı.Adıyaman merkeze bağlı Akçay köyü kırsalında sabaha karşı yürütülen operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK’lı iki teröristten birinin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu belirlendi.

Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan ve 300 bin TL ödül konulan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman merkeze bağlı Akçay köyü kırsalında sabaha karşı yürütülen operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK’lı iki teröristten birinin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu belirlendi. 16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle askerlerin şehit olduğu terör eylemini gerçekleştiren 4 kişilik terörist gurubundan Yusuf Tunç ile Murat Özdemir operasyonlarda öldürülmüş, Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ve Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ise kaçmayı başarmıştı. 26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman’ın Sincik ilçesinde polis ekibine silahlı saldırıda bulunmuş ve polis memuru Taha Uluçay şehit düşmüştü. Her iki terör eyleminde yer aldığı tespit edilen terörist Özcan Bektaş, yapılan operasyon ile öldürüldü. Öldürülen teröristlerin cenazeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Diğer terörist kimliğinin netleşmesi için Malatya Adil Tıp Kurumuna gönderildi.

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