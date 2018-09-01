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Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:24 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında düzenlenen hava harekâtında, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüten sol terör örgütü MLKP'nin, 'sözde' bölge silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod isimli Cihan Gerçek'in öldürüldüğü tespit edildi. Teröristin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer aldığı kaydedildi.

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Tunceli kırsalında, 28 Ağustos Salı günü, 6 kişilik MLKP’li terörist gruba yönelik, Venk Köprüsü yakınlarında güvenlik güçlerince hava harekâtı düzenlendi.

CESEDİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN KAÇIRILDI

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, hava harekâtında, MLKP terör örgütünün ‘sözde’ Tunceli bölgesi silahlı kanat sorumlusu ‘Baran Dersim’ kod adlı Cihan Gerçek’in öldürüldüğü belirlendi. Teröristin cesedinin, arkadaşları tarafından olay bölgesinden kaçırıldığı saptandı.

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori’de yer alan Cihan Gerçek’in uzun yıllardır örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği, PKK’nın Kandil kamplarında silahlı eğitim aldıktan sonra yaklaşık 6 yıl önce Tunceli kırsalına geldiği belirtildi. (DHA)

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