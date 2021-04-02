HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gri listede aranan DEAŞ’lı terörist sınırı geçerken yakalandı

Gri listede aranan DEAŞ’lı terörist sınırı geçerken yakalandı

02.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DEAŞ’lı kadın terörist, Türkiye-Suriye sınırında yakalandı.

Gri listede aranan DEAŞ’lı terörist sınırı geçerken yakalandı

Suriye’nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DEAŞ’lı kadın terörist, Türkiye-Suriye sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2015 Ekim ayı içerisinde DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında “Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu” şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan ve H.T.O isimli kadın şahıs, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, ilimiz Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollardan ülkemize geçişi esnasında görevlilerimizce yakalanmıştır. H.T.O isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak ilimiz Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahaleYunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale! O anlar kamerada

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Aşı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.