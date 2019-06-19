HABER

Gri listede aranan DHKP/C’linin de aralarında olduğu 4 örgüt üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan ‘Gri’ kategorideki bir hücre üyesinin de olduğu 4 şahıs tutuklandı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran Cuma günü DHKP/C’nin Sultangazi’deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li yakalanmıştı.

İstanbul’da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan ‘Gri’ kategorideki bir hücre üyesinin de olduğu 4 şahıs tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran Cuma günü DHKP/C’nin Sultangazi’deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li yakalanmıştı. Aranan Ali Aracı’nın yanı sıra aynı operasyon kapsamında Merve K., Ümit Ç. ve Yılmaz V. adlı DHKP-C üyesi 3 kişi daha gözaltına alınırken, polisteki sorgusu tamamlanan 4 zanlı dün adliyeye sevk edildi.
Yakalanan 4 DHKP-C’li, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Park halindeki otomobilde koli koli eroin çıktıPark halindeki otomobilde koli koli eroin çıktı
Akaryakıt istasyonunu soyan şahıslar tutuklandıAkaryakıt istasyonunu soyan şahıslar tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.