HABER

Gri listede aranan DHKP/C’linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan bir hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün öğle saatlerinde DHKP/C’nin Sultangazi’deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li yakalanmıştı.

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan bir hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün öğle saatlerinde DHKP/C’nin Sultangazi’deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li yakalanmıştı. Aranan Ali Aracı’nın yanı sıra aynı operasyon kapsamında Merve K., Ümit Ç. ve Yılmaz V. adlı DHKP-C üyesi 3 kişi daha gözaltına alındı.

Dağıtılan dergilerin arasına metropollerde eylem için şifreli talimatlar gizlenmiş
Bahse konu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. DHKP/C üyelerinin saklandıkları adrese yapılan baskın anına ilişkin görüntülerde, örgüt üyeleri arasında ‘sağır oda’ diye tabir edilen sığınak ve kripto odalar göze çarpıyor. Örgüt üyelerinin bu yapılanmayla gelen eylem talimatları ve planlarının, basımı yapılarak satılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği ve eylem için metropollerde hazır bekleyen örgüt milislerine, SPB’ne (Silahlı Propaganda Birlikleri) bu yollarla iletilerek eylemlerin gerçekleştirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Çelik plakalarla güçlendirilmiş kripto odalar ve sığınaklar ortaya çıktı
Örgütün güdümünde yayınlanan ve örgütün legal alan yapılanmalarından olan “Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş“ isimli derginin ofis duvarlarının “Çelik Plakalar” ile güçlendirilmiş olduğu, içerisinde kripto odaların, bölmelerin bulunduğu, terör örgütünün yurtdışında bulunan “Merkez Komitesi” ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller ile haberleşme yapılarak izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımının sağlandığı tespit edildi.

Gri listedeki terörist sığınakta yakalandı
İçişleri Başkanlığınca hazırlanan ‘Terörden Arananlar’ listesinde ‘Gri’ kategoride yer alan Ali Aracı’nın, söz konusu sığınakta ele geçirildiği belirtilirken, örgüt üyesinin geçmiş tarihlerde çok sayıda kaydının olduğu ve İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütü Kurma Veya Yönetme” suçu ile İstanbul Ağır Ceza Masasınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay cezası olduğu kaydedildi. Dergi binasındaki gizli sığınakta yakalanan Ümit Ç. isimli şüphelinin ise geçmiş tarihlerde çok sayıda kaydının olduğu, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olma” ve İstanbul Ağır Ceza Masasınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, terör örgütünün kültür sanat yapılanması olan “Grup Yorum” yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.

Operasyon sırasında aynı sığınakta yakalanan Merve K. isimli diğer şüpheli şahsın da yine Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince “terör örgütü propagandası yapmak” suçu ile İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesince “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından aranmasının olduğu, ayrıca terör örgütünün kültür sanat yapılanması olan “Grup Yorum” yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği iddia edildi. Yakalanan şüphelilerden Yılmaz V.’nin önceki tarihlerde örgüt üyeliğinden ve yasadışı eylemlerden çok sayıda kaydının olduğu ve dikkat çekmemek için terör örgütünün legal görünümlü illegal kurumlarında faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Yankesicilik şüphelileri sahte kimlikle yakalandılarYankesicilik şüphelileri sahte kimlikle yakalandılar
İzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın ağır yaralıİzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.