Gri listede aranan PKK'lı terörist mektupla annesinden yardım istemiş

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde gri kategoride aranan 'Zülfikar' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Yusuf Tunç'un (34), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tutuklanan annesi Şehriban Tunç'a yazdığı mektuplarla yardım istediği ortaya çıktı.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç'un, İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde gri kategoride aranan 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç'un annesi olduğu belirlendi. Şehriban Tunç'un evinde yapılan aramada ise terörist oğlunun, kendisine yazdığı mektuplar bulundu. Yusuf Tunç'un mektuplarda, annesinden, acil olarak yiyecek, içecek, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç göndermesini istediği ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e giderek örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını yazdığı ortaya çıktı.

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