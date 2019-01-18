Gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı

HAKKARİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK'lı 1 terörist yakalandı. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde gri kategoride bulunduğu saptandı. Teröristin kimliği ise açıklanmadı.

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18.01.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Gökyurt Köyü Yeşildere Mezrasında yapılan operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Terör Arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

