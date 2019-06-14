Gri listede aranan terörist dergi baskınında yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL TEM ekipleri, Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yürüyüş Dergisi'nde terörle arananlar sayfasında gri listede yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, DHKP-C'lilerin, İdil Kültür Merkezi baskınından sonra merkez komiteyle irtibat sağlamak için yeni gizli odayı 'Yürüyüş Dergisi' binası içerisine yaptıkları ortaya çıktı.

Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri öğle saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ BASILINCA İRTİBAT KESİLDİ

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda örgütün Avrupa'da bulunan merkez komitesiyle irtibatın 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda koptuğunu tespit etti.

26 Şubat'ta yapılan operasyonda aralarında örgütün sözde Genel Sekreter'i ve İçişleri Bakanlığı 'Aranan Teröristler' listesinde Yeşil kategoride aranan Ümit İlter, Örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, Aranan Teröristler listesinde Gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek'in de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.