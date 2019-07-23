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'Gri' listede aranan terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 00:17 | Son Güncelleme

VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu, 1'i gri kategoride arananlar listesinde yer alan 2 terörist, ikna edilerek, teslim oldu.

ANKARA, (DHA)- VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu, 1'i gri kategoride arananlar listesinde yer alan 2 terörist, ikna edilerek, teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da Van'da, İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer 2 alan teröristin, ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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