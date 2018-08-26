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Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığının Gri Listesi'nde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının Gri Listesi'nde bulunan Fecri Demir adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Doğubayazıt kırsalında süren hava destekli operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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