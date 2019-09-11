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Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Kava' kod adlı Sezer Işık öldürüldü.

AĞRI, (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Kava' kod adlı Sezer Işık öldürüldü. Teröristin üzerinden; 1 adet M-16 piyade tüfeği, silaha ait 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek ile 2 el bombası ele geçirildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü 2014 yılı içerisinde katılım yapan ve Gri listede aranması bulunan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Kawa (K) Sezer Işık isimli terör örgütü mensubunun 08 Eylül 2019 tarihinde akşam saatlerinde eylem yapmak üzere ilimiz Patnos ilçesine geldiği tespit edilmiştir. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva Operasyonu kapsamında; 10 Haziran 2019 günü saat 23.00’de IHA (İnsanız Hava Aracı) ile Kawa (K) Sezer Işık isimli örgüt mensubunun içinde olduğu değerlendirilen ikametin izleme faaliyetlerine başlanılmıştır. 11 Eylül 2019 günü saat 02.30 sıralarında ilimiz Özel Harekat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince bahse konu ikametin etrafı çevrilmiştir. Güvenlik güçlerimizin 'teslim ol' çağrısına örgüt mensubunun ateşle karşılık vermesi üzerine şahsa ateş açıldığı, örgüt mensubun bulunduğu evden çıkarak ormanlık alana doğru kaçtığı, ormanlık bölgenin çembere alındığı, saat 06.45 sıralarında güvenlik güçlerimizin ormanlık alanda yaptığı arama/tarama faaliyeti esnasında yaşanan çatışma sonrasında örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgüt mensubunun üzerinden; 1 adet M-16 piyade tüfeği, silaha ait 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

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