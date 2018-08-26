GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ANKARA (DHA) Ağrı Doğubayazıt kırsalında süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'de bulunan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu açıklandı.
TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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