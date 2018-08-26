Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) Ağrı Doğubayazıt kırsalında süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'de bulunan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu açıklandı.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

