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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi - Etkisiz hale getirilen teröristin, bir jandarma personeli ile iki güvenlik korucusunun şehit edildiği birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 14 Eylül'de Van kırsalında düzenlenen iç güvenlik operasyonunda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Artos" kod adlı Bayram Başkala olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2016'da Van mülki sınırlarında (Çatak-Pervari kara yolu) güvenlik korucusu Ali Ogün'ün şehit edilmesi, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit olduğu 2017'de Van'ın Çatak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile 2017'de Van'ın Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi (Çatak-Pervari kara yolu) mülki sınırlarında zırhlı aracın geçişi sırasında mayın/el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faili olduğu belirlendi.

Ayrıca teröristin, 2015-2018 yıllarında Van-Çatak, Çatak-Bahçesaray ve Çatak-Siirt kara yollarında el yapımı patlayıcılarla düzenlenen birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.

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bayram başkala İçişleri Bakanlığı Jandarma terörist Van

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