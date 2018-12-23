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Gri listedeki terörist Şırnak'ta teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de 300 bin lira ödülle aranan Sav, Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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şırnak

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