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Gri listedeki terörist Şırnak'ta teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu

ŞIRNAK(AA) - İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş'ın, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten, Bakanlığın "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 300 bin lira ödülle aranan terörist Ertaş'ın Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, Ertaş'ın terör örgütü PKK'ya Diyarbakır'dan katılım sağladığı kaydedildi.

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PKK'lı terörist rıdvan ertaş şırnak teslim oldu

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