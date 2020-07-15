HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gri listedeki terörist teslim oldu

Gri listedeki terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi

Gri listedeki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda, 'Terörden Arananlar'da Gri Liste'de yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucunda, 'Terörden Arananlar'da Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte, terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor" denildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ömer Halisdemir hayranlığı bunu yaptırdıÖmer Halisdemir hayranlığı bunu yaptırdı
Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

En Çok Okunan Haberler

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Diğer Haberler
Kırklareli'deki 'manyetik yol'u gören şaşırıp kalıyor! Duyan denemek için geliyor

Duyan denemek için geliyor!

Yediği cezayı kızıp motosikletini yaktı

Yediği cezayı kızıp motosikletini yaktı

Bakan Kurum Rize'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Bakan Kurum Rize'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Ömer Halisdemir'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını Halisdemir olarak değiştirdi!

Ömer Halisdemir hayranlığı bunu yaptırdı

Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? Büyükbaş hisse fiyatları ve küçükbaş kaç para?

Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.