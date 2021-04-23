Gri Pasaportla İnsan Kaçırma İddialarının Boyutu Büyüyor

İlk olarak Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AK Parti‘li belediye tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" adlı bir proje kapsamında Hannover kentine gri pasaportla gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye’ye geri dönmediğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkan olayla bağlantılı Hannover kentinde yaşayan bir Türk işadamı hakkında insan kaçakçılığı iddiasıyla dava açıldı. Türk medyasına konuyla ilgili konuştuğu için dava açılan kişinin Ersin K. olduğu anlaşılırken, Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de yerleşik kişinin inşaat ve gastronomi alanında faaliyet gösteren şirketi üzerinden "proje" düzenleyerek, Yeşilyurt Belediyesi ile anlaşarak, söz konusu kişileri Almanya’ya davet ettiği söyleniyor. Dava sürecini VOA Türkçe’ye doğrulayan Hannover Savcılığı, "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" adlı projenin yapıldığına dair hiçbir delilin bulunmadığını, aynı zamanda ellerindeki belgelere göre "projeye" katılmak için Almanya’ya giriş yapan 46 kişiden 41’inin izlerinin kaybolduğunu, 5’inin ise iltica başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, dava açılan kişinin "sahte davet çıkararak, insan kaçakçılığı organizasyonu ve insan kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandığı belirtildi.

"Yüzlerce kişi gri pasaportla Almanya'ya gelip ortadan kayboldu" Alman medyasında da yer alan başka iddialara göre, yüzlerce kişi benzer yollarla ve ellerindeki gri pasaportlarla Türkiye’den Almanya’ya gelerek, daha sonra ortadan kayboldu ya da ilticada bulundu. "Hizmet pasaportu" olarak da bilinen gri pasaport, Türkiye’de devlet için yurt dışında görev yapacak kişilere veriliyor ve yarı-diplomatik niteliği nedeniyle vizesiz olarak Schengen ülkelerine girişi sağlıyor. Gri pasaportla Türkiye’den Bulgaristan’a girenler, daha sonra normal şartlar altında Almanya sınırında bir daha kontrol edilmiyor. Gri pasaportların en azından 5 bin Euro karşılığında temin edildiğini iddia eden Sol Parti’den Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut, "AK Parti’li bazı belediyelerin sistematik olarak organize edilen insan kaçakçılığı ile ilişkili" olduğunu öne sürerek, Federal Hükümet’e soru önergesi verdi. Federal hükümetin cevabıysa Alman yetkililerin iddiaları kısmen doğruladığını gösteriyor. Buna göre, Federal

Polis Dairesi, bu yıl başından bu yana sınır noktalarını uyararak, gri pasaportla giren Türk vatandaşlarına kontrolları sıkılaştırırken, Türk tarafı ile de temasa geçmiş durumda.