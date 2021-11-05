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Gri pasaportlar davasında davetçi Ersin K.'ya 900 euro ceza

05.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet pasaportuyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hannover’de görülen ilk davada karar çıktı.

Gri pasaportlar davasında davetçi Ersin K.'ya 900 euro ceza

Gri pasaportların çıkarılmasına temel teşkil eden davetiyeleri gönderen Ersin K.’ya 900 euro para cezası verildi.Başta Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan belediyeleri olmak üzere Türkiye'de çok sayıda belediyenin hizmet pasaportlarıyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Almanya’da görülen ilk davada karar çıktı. Türkiye'deki belediyelere, Almanya ile ortak bir çevre projesi yapılacağı garantisi ile davetiyler gönderen Ersin K. Hannover'de görülen davada 900 euro para cezasına çarptırıldı.

Hannover Sulh Mahkemesi’nin DW Türkçe'ye bildirdiğine göre, sanık Ersin K. "yabancı ülke vatandaşlarını Almanya’ya yasa dışı biçimde sokmaya teşebbüsten" 900 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın dava öncesi süreçte de Alman yargı organlarıyla işbirliği yaptığını belirtti.

Hannover’de davaya bakan hakimleri, Ersin K.’nın Türkiye'deki belediyelere bir çevre projesi kapsamında işbirliği yapılacağını beyan eden davetiyeleri göndermesinin "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak derecelendirdiğindi duyurdu. "İnsan kaçakçılığı" değil de "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak görülmesinin nedeninin ise, Almanya'dan giden davetiyelerin hizmet pasaportu çıkarılmasının asıl gerekçesi olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamamış olması.

İnsan kaçakçılığına teşebbüsten ceza verildi

İnsan kaçakçılığına teşebbüs olduğuna hükmedilince de sanığa verilen cezanın hafif ve para cezası olarak belirlendiği duyuruldu. Hannover’de gri pasaportlarla bağlantılı görülen bu ilk davada verilen ceza kararı henüz kesinleşmiş değil ve temyize gitmesi mümkün.

Ersin K.'nın mahkemeyle dava öncesinde nasıl bir işbirliği yaptığı veya hangi konularda itiraflarda bulunduğu konusunda ise mahkeme detay vermedi.

Hannover’de görülen bu ilk davada hakim karşısına çıkan sanık Ersin K., somut olarak Almanya'ya 53 kişiyi davet etmek, bunlardan 46'sının hizmet pasaportu ile gelmesine aracı olmakla suçlanmıştı. Hannover Başsavcılığı, Ersin K.'yı "yabancı ülke vatandaşlarının yasa dışı yollardan seyahatini bilerek mümkün kılan bir sahte davetçi" olarak tanımlamıştı.

Gri pasaportlarla ilgili, Türkiye'den otobüsle gelen kişilerin giriş yaptığı sınır bölgelerinin bulunduğu Bavyera Eyaleti’nde ise halen üç soruşturma devam ediyor. Orada hakkında soruşturma yürütülenlerin arasında hizmet pasaportu olan Türkleri otobüslerle getiren şoförler ile gri pasaportu sağlayan kişilerin bulunduğu bildiriliyor.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

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