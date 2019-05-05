HABER

"Gri Pazar'da petrol satışı için tüm imkanları seferber ettik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani Niya, ABD'nin yaptırımları karşısında ülkesinin "Gri Pazar'da" petrol satışı için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani Niya, ABD'nin yaptırımları karşısında ülkesinin Gri Pazar'da petrol satışı için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Azadi İslami Üniversitesinde konuşma yapan Zemani Niya, "Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Rusya, ABD'nin gücü karşısında bu ülke yöneticilerinin sözüne uyuyorlar. Avrupa'da tüm ülkeler nükleer anlaşmayı destekliyor. Bu anlaşmanın sürmesi ve İran'ın bu anlaşmada kalmasını istiyorlar. ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden de rahatsızlar. Fakat iş adım atmaya gelince bir şey yapmıyorlar." dedi.

ABD'nin petrol ambargosunu uygulamaya koymasının ardından muafiyet tanıdığı 8 ülkeden Çin, Hindistan, Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin İran'dan petrol aldıklarını fakat bu sürede Yunanistan, İtalya ve Tayvan'ın alımı durdurduğunu aktaran Zemani Niya, "Bu süre içerisinde ülkenin tüm imkanlarını seferber ettik ve Gri Pazar'da petrol sattık. Buna kaçak denmez. Bu, adil ve hukuki olmadığına inandığımız yaptırımlara karşı koymaktan ibarettir." ifadelerini kullandı.

- "Trump'a dahi petrol satarız"

Söz konusu yaptırımların petrol piyasasında şeffaflığı ortadan kaldıracağına ve bu alanda yolsuzluğun baş göstermesine neden olacağına işaret eden Zemani Niya, "Eğer biz petrol satışında yeterli indirimi yaparsak, ABD Başkanı Donald Trump'a dahi petrol satarız." şeklinde konuştu.

"Grey market" veya "Paralel ithalat" olarak bilinen "Gri Pazar", resmi ithalatçıların bilgisi dışında, ürünün, bireysel olarak herhangi bir ülkeden ithal edilerek satılması anlamına geliyor.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıtŞehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendiİsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gri pazar İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani Niya petrol satışı

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.